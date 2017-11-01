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Сегодня депутаты Горсобрания выберут главу Курска

Сегодня, 08:01
Сегодня депутаты Горсобрания выберут главу Курска
Сегодня депутатам Курского городского Собрания предстоит избрать главу города. Из 7 кандидатов (восьмой — Михаил Горбунов — снял свою кандидатуру) конкурсная комиссия отобрала двух финалистов. Это действующий глава Курска Николай Овчаров и председатель регионального комитета по труду и занятости Андрей Куцевалов. Сюрприза не ожидается. На заседании Президиума политсовета «Единой России» постановили поддержать кандидатуру Овчарова. Отметим, что 27 из 34 мандатов в Горсобрании у «Единой России», поэтому вопрос о кандидатуре мэра можно считать решенным. Напомним, Николай Овчаров руководит администрацией города с 2008 года. И, вероятно, останется на этом посту еще на 5 лет. 

 

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