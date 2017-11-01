Курский проект стал финалистом Всероссийской туристской премии

В Казани состоялся финал всероссийской туристской премии «Маршрут года-2017». Его участником стал экскурсионный маршрут Центра историко-культурного наследия «Знаменитые куряне в городской скульптуре Курска» (номинация «Лучший экскурсионный маршрут в городе»). Экскурсия знакомит участников с историей городской скульптуры, с жизнью и творчеством знаменитых курян – Виктора Гридина, Ивана Суржикова, Надежды Плевицкой, Константина Воробьева, Евгения Носова. В ходе экскурсии участникам предлагаются различные творческие задания, которые помогают лучше узнать биографию знаменитых земляков. В общенациональный финал отобрали 121 проект из 446.