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Таможенники задержали лишние четыре тонны бытовой химии

Сегодня, 11:26
Таможенники задержали лишние четыре тонны бытовой химии
В пункт пропуска Крупец с территории Украины въехал грузовой автомобиль с полуприцепом. В нем находился товар весом более 17 тонн. После проверки документов машину направили на осмотр. После него выяснилось, что в грузовике есть незаявленный товар. Таможенники нашли излишки - это 4 тонны моющих средств, предназначенных для стирки. Представитель транспортной компании разницу в весе стирального порошка и геля для стирки объяснить не смог. За  сообщение недостоверных сведений о весе товара в отношении фирмы-перевозчика из Украины составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей и возможная конфискация «лишнего» товара. Постановление по делу об административном правонарушении вынесет суд.

 

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