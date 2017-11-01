Таможенники задержали лишние четыре тонны бытовой химии

В пункт пропуска Крупец с территории Украины въехал грузовой автомобиль с полуприцепом. В нем находился товар весом более 17 тонн. После проверки документов машину направили на осмотр. После него выяснилось, что в грузовике есть незаявленный товар. Таможенники нашли излишки - это 4 тонны моющих средств, предназначенных для стирки. Представитель транспортной компании разницу в весе стирального порошка и геля для стирки объяснить не смог. За сообщение недостоверных сведений о весе товара в отношении фирмы-перевозчика из Украины составлен протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей и возможная конфискация «лишнего» товара. Постановление по делу об административном правонарушении вынесет суд.