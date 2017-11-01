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В Курске виновник аварии с тремя машинами лишится прав

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В Курске виновник аварии с тремя машинами лишится прав
8 ноября около 18 часов в Курске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции, возле дома №31 по улице 1-я Кожевенная «Рено Логан», под управлением 50-летнего водителя врезался в двигавшийся впереди «Фольксваген Пассат». Тот от удара отбросило на едущую впереди "Газель". 29-летняя пассажирка «Пассата» с ранением была доставлена в больницу. Как подчеркнули в ГИБДД, водитель «Рено» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, за что ему грозит лишение прав.

 

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