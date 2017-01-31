поиск по сайту
 

Главой Курска ожидаемо стал Николай Овчаров

Сегодня, 12:05
Главой Курска ожидаемо стал Николай Овчаров
Только что стало известно, что новым главой Курска, как и ожидалось, стал Николай Овчаров. Как сообщает корреспондент радио «Курс» из зала заседания Горсобрания, действующий мэр набрал 31 голос из 33-х, 2 бюллетеня не действительны. Таким образом, Овчаров остался на посту единогласным решением депутатов. Он будет руководить администрацией Курска 5 лет. Напомним, депутаты выбирали между двух кандидатов - первый - Овчаров, второй - председатель регионального комитета по труду и занятости Андрей Куцевалов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама