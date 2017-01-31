Главой Курска ожидаемо стал Николай Овчаров

Только что стало известно, что новым главой Курска, как и ожидалось, стал Николай Овчаров. Как сообщает корреспондент радио «Курс» из зала заседания Горсобрания, действующий мэр набрал 31 голос из 33-х, 2 бюллетеня не действительны. Таким образом, Овчаров остался на посту единогласным решением депутатов. Он будет руководить администрацией Курска 5 лет. Напомним, депутаты выбирали между двух кандидатов - первый - Овчаров, второй - председатель регионального комитета по труду и занятости Андрей Куцевалов.



