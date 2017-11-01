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Рецидивист из Белгорода обчистил в Курске три квартиры

Сегодня, 12:47
Рецидивист из Белгорода обчистил в Курске три квартиры
Курские полицейские совместно с белгородскими коллегами занимаются расследованием преступной деятельности ранее судимого 38-летнего жителя Белгородской области. Мужчину подозревают в серии квартирных краж в обоих регионах. В нашем городе на его счету три эпизода. Несколько недель назад злоумышленник через окно проник в частный дом на улице Косиновская и похитил деньги, принадлежащие пенсионеру. Тогда ему удалось скрыться от следствия, но сейчас по решению суда за это и другие преступления он арестован и находится в СИЗО Белгорода. В ближайшее время рецидивист будет привлечён к уголовной ответственности - сообщили в УМВД по Курску. 

 

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