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На Боевке нашли парня с признаками переохлаждения

Сегодня, 14:54
На Боевке нашли парня с признаками переохлаждения
В Курске зарегистрирован первый в этом году случай переохлаждения человека. В парке Боева дача сегодня утром прохожие обнаружили лежащего на земле молодого человека.
Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали у мужчины признаки переохлаждения организма. Курянина доставили в больницу. Предположительно, на улице он провел несколько часов. По словам директора центра медицины катастроф Курской области Владимира Постаралкина, в этом году это первый такой случай. С наступлением холодов подобные происшествия в регионе регистрируют практически ежедневно. Медик подчеркнули, что здесь важна позиция случайных свидетелей, от которых во многом зависят благополучный исход происшествия и жизни людей.

 

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