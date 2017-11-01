На Боевке нашли парня с признаками переохлаждения

В Курске зарегистрирован первый в этом году случай переохлаждения человека. В парке Боева дача сегодня утром прохожие обнаружили лежащего на земле молодого человека.

Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали у мужчины признаки переохлаждения организма. Курянина доставили в больницу. Предположительно, на улице он провел несколько часов. По словам директора центра медицины катастроф Курской области Владимира Постаралкина, в этом году это первый такой случай. С наступлением холодов подобные происшествия в регионе регистрируют практически ежедневно. Медик подчеркнули, что здесь важна позиция случайных свидетелей, от которых во многом зависят благополучный исход происшествия и жизни людей.











