МРСК Центра завершила ремонт ряда крупных и значимых энергообъектов ЦФО

ПАО «МРСК Центра» завершает ремонтную программу 2017 года. В текущем году компания провела капитальный ремонт целого ряда крупных и значимых объектов в регионах своей деятельности (работает в 11 субъектах Центрального федерального округа).

В их числе - подстанции 110/35/10 кВ «КПД» в Костромской области, «Красная Яруга» в Белгородской области, «Медновский водозабор» в Тверской области, «Обоянь» в Курской области и «Шестихино» в Ярославской области; подстанции 110/6кВ «Трубная-2» в Липецкой области и «Высокое» в Брянской области. На подстанции 110/35/10 кВ «Коммаш» в Орловской области проведен поэлементный ремонт основного силового оборудования.

Костромская подстанция «КПД» расположена в зоне индустриального парка «Волгореченский», от нее запитаны новый цех по выпуску труб среднего диаметра для нефтегазовой промышленности «Газпромтрубинвест» и завод по производству буровых установок американской компании «National Oilwell Varco». Подстанция «Красная Яруга» обеспечивает электроснабжение в общей сложности порядка 15 000 потребителей Белгородчины. Центр питания «Коммаш» снабжает мощностью АО «Мценский завод коммунального машиностроения" – крупного производителя дорожной и коммунальной техники. Тверская подстанция «Медновский водозабор» питает электроэнергией одноименный водозабор, снабжающий водой город Тверь.

Курская «Обоянь» (завершено) снабжает электроэнергией Обоянский район с населением 35 тысяч человек, в том числе ЗАО «Изоплит» - одного из основных производителей древесных плит в Центральной России и крупное семеноводческое предприятие ЗАО «Артель». Одними из крупнейших потребителей подстанции «Шестихино» (завершено) являются подстанции 110 кВ ООО «Транснефть-Балтика», обеспечивающего эксплуатацию магистральных нефтепроводов Балтийской трубопроводной системы. Ремонт подстанции «Трубная-2» осуществляется с целью обеспечения электроснабжением строящегося нового микрорайона «Звездный» города Липецка. От брянской подстанции «Высокое» запитан участок нефтепровода «Дружба». Работы на всех объектах закончены.

Также в 2017 году в ряде филиалов МРСК Центра проводился ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. В Курскэнерго завершены работы на воздушной линии 110 кВ «Садовая-Лесная», обеспечивающей электроснабжение центральной части Курска. Специалисты Липецкэнерго с целью повышения надежности электроснабжения Елецкого и Университетского микрорайонов города Липецка провели ремонт ВЛ 110 кВ «Центролит- левая».

В смоленском филиале МРСК Центра завершен ремонт ВЛ 110 кВ №103 и №104 "Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная", принимающих участие в питании ОАО "Ярцевский литейный завод" - ведущего предприятия региона по производству чугунного литья. А в филиале «Ярэнерго» - ВЛ 110кВ «Шестихинская-1», участвующую в электроснабжении особо значимых транзитных объектов нефтяной и газовой промышленности Рыбинского района Ярославской области.

Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.



