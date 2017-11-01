Николай Овчаров останется на посту мэра Курска

Сегодня депутаты Курского городского собрания выбрали главу города. На эту должность претендовали 8 кандидатов, один из них - заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов - свою кандидатуру впоследствии снял. Таким образом, из семи оставшихся претендентов на пост мэра конкурсная комиссия выбрала двух – председателя областного комитета по труду и занятости Андрея Куцевалова и действующего главу горадминистрации Николая Овчарова. Представленные ими программы развития Курска комиссия оценила в 350 и 393 балла соответственно. На заседании глава горсобрания Алла Чертова отметила изменения, которые произошли в городе за последние пять лет. Это строительство Кировского моста, открытие 20 детских садов, а также решение других социальных проблем. Депутаты единогласно проголосовали за Николая Овчарова. Из 33-х голосов 31 отдан действующему мэру, два бюллетеня оказались недействительными. А значит, Овчаров останется на своём посту ещё на пять лет и продолжит выбранный курс развития города.





Николай Овчаров: «Предлагаю сохранить ту динамику в развитии, которая была у нас в прошедшие годы. Это строительство школ на проспекте Клыкова, на проспекте Дериглазова, не та, которая уже сегодня построена, а ещё одна школа. Два детских сада на проспекте Дериглазова, садик на улице Вишнёвой. Мы должны в 2019 году завершить строительство школы по проспекту Клыкова. Естественно, и большое дорожное строительство. В том числе, реконструкция улицы Бойцов 9-й дивизии, переселение из бараков и расширение до двух полос от улицы 50 лет Октября до проспекта Хрущёва. Строительство дороги от проспекта Клыкова до улицы Энгельса. И то, что сегодня вызывает особое беспокойство жителей проспекта Дериглазова, – дорога по проспекту Дериглазова. На следующем Городском собрании мы примем её из областной собственности в муниципальную и, таким образом, приступим к проектированию, обустройству этой дороги, освещению, обустройству троллейбусной линии. И многое другое. И физкультурно-оздоровительный комплекс возле школы №55 должны построить, межшкольный стадион в школе №30. Очень большой объём работ предстоит выполнить по ЖКХ. Это реконструкция наших очистных сооружений. Стоимость проекта более двух миллиардов рублей. Сегодня наша заявка находится в Минстрое. 1,88 млрд. рублей мы должны получить из федерального бюджета, обеспечить своё софинансирование и софинансирование инвестора. Это очень насущная проблема, поскольку город растёт и, естественно, увеличиваются потоки вод, которые надо очищать. Конечно, продолжится программа капитального ремонта жилого фонда, переселения из аварийного жилья. Ну и, естественно, благоустройство дворов, парков, скверов. В следующем году мы планируем привести в порядок 85 дворов. Также парк Солянка, сквер у памятника иконы Курской Коренной, сквер по Майскому бульвару, возле фонтана на улице Вишнёвая».



