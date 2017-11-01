Мэр Курска ничего не знает о продаже гостиницы «Центральная»

Ещё в прошлом году появилась информация о том, что гостиницу «Центральная» приватизируют. Тогда власти от продажи отказались. Но уже в августе этого года депутаты внесли изменения в программу приватизации и утвердили приватизацию 100% акций муниципальной гостиницы. А на прошлой неделе на сайте Курского городского Собрания появилась информация о продаже гостиницы «Центральная». Если верить сайту, уже определены условия реализации муниципального имущества. Начальная цена гостиницы – 339 миллионов 74 тысячи рублей. Продать её планируют в IV квартале этого года на конкурсе. Однако мэр Курска Николай Овчаров заявил, что пока никакого объявления о продаже акций гостиницы не видел.

Николай Овчаров: «Никто акции не продаёт. Она действительно преобразована в более совершенную форму хозяйственной организации – в акционерное общество. Ещё не закончен процесс её преобразования. Ещё не закончено создание акционерного общества, ещё не избран совет директоров, ещё не избран генеральный директор советом директоров».

По словам мэра, прежде чем выставить гостиницу на продажу, необходимо провести ряд обязательных процедур. Из его заявления следует, что преобразовали просто форму правления гостиницы



