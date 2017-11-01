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Курянка ограбила 8-летнего ребенка

Вчера, 17:50
Курянка ограбила 8-летнего ребенка
20-летняя жительница Железногорска приехала в Курск к подруге. Вместе они распивали спиртное на улице, а затем на лестничной клетке многоэтажки. Когда курянка ушла домой, подозреваемая встретила в подъезде восьмилетнего мальчика со смартфоном. Она силой отобрала у ребёнка телефон и попыталась скрыться. Услышав крик ребенка, сосед блокировал входную дверь и вызвал полицию. Увидев подъехавших  полицейских, девушка попыталась выбросить телефон на одном из этажей. В УМВД отметили, что за грабёж с применением насилия девушке грозит до семи лет лишения свободы.

 

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