В Курске на кинофестивале покажут работы студентов ВГИКа

В Курске состоится фестиваль короткометражного кино. Фильмы 7-ого Международного фестиваля в Курске будут транслировать на 40 площадках. Киноманы увидят картины от студентов ВГИКа. Ленты совершенно разные – от игровых до анимационных. Для удобства зрителей все короткометражки разобьют на несколько программ для детей и взрослых. После просмотров организуют чаепитие, на котором киноманы смогут обменяться впечатлениями и проголосовать за лучший фильм. Первый показ состоится 11 ноября в 16:00 в библиотеке имени Асеева.



