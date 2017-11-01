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В Курске на кинофестивале покажут работы студентов ВГИКа

Сегодня, 08:08
В Курске на кинофестивале покажут работы студентов ВГИКа
В Курске состоится фестиваль короткометражного кино. Фильмы 7-ого Международного фестиваля в Курске будут транслировать на 40 площадках. Киноманы увидят картины от студентов ВГИКа.  Ленты совершенно разные – от игровых до анимационных. Для удобства зрителей все короткометражки разобьют на несколько программ для детей и взрослых. После просмотров организуют чаепитие, на котором киноманы смогут обменяться впечатлениями и проголосовать за лучший фильм.  Первый показ состоится 11 ноября в 16:00 в библиотеке имени Асеева.

 

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