В Курске Робот получил 19 лет тюрьмы

Осужден 38-летний курянин Руслан Сибилев, известный в криминальных кругах как Боксер или Робот. В конце 2015 года он был экстрадирован из Таиланда в Курск, где признался в нескольких убийствах. Следствием и судом установлено, что в июне 2010 года в Щетинке Сибилев с соучастниками несколько раз выстрелил из охотничьего карабина в одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева по кличке Шопен и в его супругу. Тогда потерпевшие остались живы. Однако уже в марте следующего года Шопен был расстрелян у подъезда своего дома на улице Льва Толстого. Также «на совести» Сибилева - убийство «сподвижника» Афанасьева — Алексея Украинцева по кличке Украина. Он был расстрелян в своём автомобиле мотоциклистом на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказская. Причина убийств – личная неприязнь. Кроме того, в одной из деревень Курского района Сибилев с соучастниками, вымогая деньги, до смерти избил незнакомого мужчину. Суд учёл, что в ходе следствия Сибилев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его приговорили к 19-ти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.



