Рядом с Ольховаткой подняли останки 110 советских бойцов
Сегодня, 12:12
Завершился третий этап Вахты Памяти-2017. В течение 6 дней поисковые отряды из Курской, Смоленской областей, а также из Москвы и Нижнего Новгорода работали в районе села Ольховатка Поныровского района. Им удалось поднять останки 11 советских солдат. Четверых нашли на высоте 234,5, еще семь - в Локтионовской роще, причем 6 бойцов - с остатками черных комбинезонов и знаком «Отличный танкист». Среди них один офицер с погонами капитана. В отряде «Курган» предположили, что это захоронение командира роты 237 танкового полка капитана Федора Григорьевича Плигина. 6 июля 1943 года он вместе с экипажем геройски погиб в районе д. Подсоборовка, посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
Как пояснили поисковики, бойцы и командиры 237 танкового полка насмерть стояли на направлении главного удара немецких войск на северном фасе Курской дуги. Чуть восточнее Ольховатки поисковики обнаружили останки 35 советских солдат и офицеров в неглубоких ямах и воронках . Судя по положению скелетов и сопутствующим находкам, они погибли в наступательных действиях вне подготовленного рубежа обороны. Сотни советских солдат , погибших на нейтральной полосе, остались на поле боя без погребения, их останки частично распаханы во время полевых сельхозработ. Теперь их перезахоронят с воинскими почестями и по христианскому обычаю. Всего в этом году в районе Ольховатки подняли останки 110 советских солдат и офицеров.