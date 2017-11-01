Рядом с Ольховаткой подняли останки 110 советских бойцов

Завершился третий этап Вахты Памяти-2017. В течение 6 дней поисковые отряды из Курской, Смоленской областей, а также из Москвы и Нижнего Новгорода работали в районе села Ольховатка Поныровского района. Им удалось поднять останки 11 советских солдат. Четверых нашли на высоте 234,5, еще семь - в Локтионовской роще, причем 6 бойцов - с остатками черных комбинезонов и знаком «Отличный танкист». Среди них один офицер с погонами капитана. В отряде «Курган» предположили, что это захоронение командира роты 237 танкового полка капитана Федора Григорьевича Плигина. 6 июля 1943 года он вместе с экипажем геройски погиб в районе д. Подсоборовка, посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени.