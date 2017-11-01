Страхового агента оштрафовали и уволили за навязывание автовладельцам дополнительных услуг

В прокуратуру Мантуровского района местный житель пожаловался на незаконные действия страхового агента. Мужчина обратился в страховую компанию, чтобы получить полис ОСАГО. Однако сотрудник отказал автовладельцу в заключении договора без дополнительного страхования жизни и здоровья.

Прокуратура возбудила в отношении страхового агента дело об административном правонарушении. В итоге сотрудника оштрафовали на 20 тысяч рублей. У руководителя страховой компании потребовали устранить выявленные нарушения и решить вопрос об ответственности допустивших их лиц. Эти требования были удовлетворены, договор со страховым агентом расторгнут.