Распахнули двери в… будущее

В Воронеже на Московском проспекте состоялось торжественное открытие дополнительного офиса №9013/125 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Это уникальный по своему функционалу филиал. Новый тренд в работе Сбербанка – не только оказание банковских услуг, но и предоставление клиентам разных полезных сервисов. По сути, новый офис представляет собой маркетплэйс или единую платформу для партнеров банка.

Активность, отдых, медицина, здоровое питание – эти и другие концепции объединил новый проект, который реализуется под хэштегом #вместелегко. Цель проекта - экономить время клиентов, мотивировать их вести здоровый образ жизни, пользуясь услугами Сбербанка и его партнеров.

В торжественной церемонии приняли участие Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, заместитель губернатора – первый заместитель председателя Правительства Воронежской области, Андрей Ревков, главный врач Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра Елена Образцова, а также партнеры и клиенты банка.

Обращаясь к собравшимся, Владимир Салмин отметил, что Сбербанк сегодня уверенно движется к важной цели – созданию настоящей экосистемы.

- В этом дополнительном офисе в миниатюре реализуются основные ее идеи, - сказал Владимир Викторович. – Мы искренне надеемся, что новый формат обслуживания понравится воронежцам и гостям столицы Черноземья.

Основная дизайн-идея проекта - экология и здоровый образ жизни. К услугам клиентов современный аппарат для экспресс-диагностики, зона здорового питания, медицинский консультант, который проведет запись в Диагностический центр при необходимости. В дополнительном офисе можно установить мобильное приложение, которое позволит добиться поставленных целей по снижению веса.

Очень важным является сотрудничество с Воронежским областным клиническим консультативно-диагностическим центром (далее – ВОККДЦ), который является координатором Областного межведомственного проекта «Живи долго!».

- Для нас это абсолютно новый формат. Он очень необычный и перспективный. Этот проект, созданный в партнерстве Сбербанка и здравоохранения нашей области, поможет мотивировать жителей города к заботе о своем здоровье и здоровому образу жизни, - считает главный врач Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра Елена Образцова.

- Очень приятно, что в Воронеже Сбербанк уже сегодня открыл свой офис будущего, - сказал заместитель губернатора - первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Андрей Ревков на открытии офиса. – Этот инновационный формат очень интересен. Радует, что здесь много молодых лиц. Они приходят и интересуются не только современными банковскими услугами, но и приобщаются к здоровому образу жизни.







