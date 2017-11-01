Идет под суд инструктор аквапарка, где чуть не утонул ребенок

В Курске перед судом предстанет инструктор-контролер аквапарка ООО «Аква-Курск», по неосторожности которого чуть не утонул малолетний ребенок. Как сообщили в СК, инцидент произошел в апреле. 22-летний инструктор заступил на работу и являлся лицом, ответственным за соблюдение требований безопасности при оказании аквапарком услуг на волновом бассейне. В нем запрещено купаться детям до 8 лет без спасательных жилетов. Однако сотрудник аквапарка не убедился в возрасте 7-летнего мальчика, а также в его умении плавать. Кроме того, он, нарушив инструкции, допустил к аттракциону ребенка без спасательного жилета и вспомогательных средств для плавания. Более того, молодой сотрудник отвлекся на выполнение иной работы на другом аттракционе. В это время мальчик перешел на более глубокий участок бассейна и утонул. К счастью, ребенка в бессознательном состоянии заметил другой мальчик, который и вытащил его из воды. Потерпевшего доставили в медицинскую комнату аквапарка, где малышу оказали помощь, и он пришел в сознание. По заключению эксперта у ребенка наступили признаки механической асфиксии при утоплении, которая квалифицируется как причинившая тяжкий вред его здоровью.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.