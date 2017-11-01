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В выходные на курских дорогах снова устроят проверки на трезвость

Сегодня, 14:23
В выходные на курских дорогах снова устроят проверки на трезвость
В выходные сотрудники ГИБДД снова устроят проверки на трезвость в Курске и в районах области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать о нетрезвых водителях по телефону– 02, с мобильного– 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

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