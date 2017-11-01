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В Курской области тоннами воруют зерно

Сегодня, 14:53
В Курской области тоннами воруют зерно
В Курской области тоннами воруют зерно - сообщили в УМВД по итогам операции «Урожай». Полицейские пресекли 74 правонарушения, возбуждено 67 уголовных дел. Так, в Курском районе со склада сельхозпредприятия сторож украл более 500 кг семян ячменя. В Фатежском районе мужчина похитил с территории фермерского хозяйства 2 тонны пшеницы. Аналогичные преступления раскрыты в Горшеченском, Мантуровском и Советском районах. К проведению операции "Урожай" также привлекались сотрудники ГИБДД. Ими были задержаны 24 водителя в состоянии алкогольного опьянения, управляющих техникой, привлеченной на сельхозработы. В Курчатове попался мужчина, который вез на ЗИЛе без госзнаков ворованное сено. А в Горшеченском районе водитель ВАЗа честно признался инспекторам, что перевозит украденное на предприятии зерно.

 

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