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Приставы взыскали 60 миллионов рублей с организатора игорного бизнеса

Сегодня, 15:50
Приставы взыскали 60 миллионов рублей с организатора игорного бизнеса
Житель Курска был осужден одним из судов Москвы за организацию игорного бизнеса. Выяснилось, что он нелегально заработал около 60 миллионов рублей. Эти средства удалось взыскать только после применения принудительных мер. Приставы ограничили использования водительского удостоверения, а также запретили выезжать из страны. В ведомстве отметили: вся сумма задолженности погашена в полном объеме. 60 миллионов перечислены в доход государства.

 

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