Улицу Димитрова открыли для автомобилистов

Участок улицы Димитрова от Садовой до Ватутина открыли для движения автотранспорта. Напомним, из-за масштабных работ на тепломагистрали здесь ограничили проезд. Теперь, по словам автовладельцев, проехать здесь можно, правда, качество асфальта оставляет желать лучшего. Сейчас в порядок приводят перекресток улицы Золотая и Димитрова - здесь заделывают последнее технологическое отверстие в дорожном покрытии. Для автомобилистов в центре остается закрытой улица Золотая. К слову, изначально открыть здесь дорогу планировали в середине октября, однако потом сроки неоднократно сдвигались.