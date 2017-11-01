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Улицу Димитрова открыли для автомобилистов

Сегодня, 15:51
Улицу Димитрова открыли для автомобилистов
Участок улицы Димитрова от Садовой до Ватутина открыли для движения автотранспорта. Напомним, из-за масштабных работ на тепломагистрали здесь ограничили проезд. Теперь, по словам автовладельцев, проехать здесь можно, правда, качество асфальта оставляет желать лучшего. Сейчас в порядок приводят перекресток улицы Золотая и Димитрова - здесь заделывают последнее технологическое отверстие в дорожном покрытии. Для автомобилистов в центре остается закрытой улица Золотая. К слову, изначально открыть здесь дорогу планировали в середине октября, однако потом сроки неоднократно сдвигались.  

 

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