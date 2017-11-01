Ветеринары пытаются не пустить в регион африканскую чуму свиней

В соседней Белгородской области зарегистрировали очаги африканской чумы свиней среди диких кабанов. Курские ветеринары предпринимают меры, чтобы не допустить АЧС в нашем регионе. Чтобы у диких кабанов – основных разносчиков заболевания в природе — не было соблазна кормиться на кукурузных полях, расположенных возле крупных свиноводческих комплексов, кукурузу здесь убрали в первую очередь. Сотрудники полиции усилили контроль за автотранспортом, перевозящим продукцию животноводства, въезжающим в Курскую область со стороны Белгородской области и Украины. Организованы три ветеринарно-санитарных поста: на территории Беловского, Горшеченского и Мантуровского районов. Транспорт, въезжающий из Белгородской области, проходит дезинфекцию.

Управление ветеринарии Курской области обращается к гражданам и организациям: обо всех случаях падежа свиней в личных подворьях, при обнаружении трупов диких свиней в лесных массивах, а также в случаях обнаружения трупов свиней на свалках и других местах на территории Курской области, необходимо немедленно сообщить в Управление ветеринарии по телефонам: 8 (4712) 52-05-54, 52-11-83.