На улице Льва Толстого ограничили движение

В Курске на улице Льва Толстого с 13 по 15 ноября будет ограничено движение. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с прокладкой канализационной сети. Закрыт для автомобилистов будет участок в районе дома № 16 по улице Льва Толстого.



