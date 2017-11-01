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На улице Льва Толстого ограничили движение

Вчера, 08:21
На улице Льва Толстого ограничили движение
В Курске на улице Льва Толстого с 13 по 15 ноября будет ограничено движение. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с прокладкой канализационной сети. Закрыт для автомобилистов будет участок в районе дома № 16 по улице Льва Толстого.

 

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