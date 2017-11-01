На малой родине знаменитого чекиста Косухина открыли памятник

На малой родине выдающегося чекиста Александра Косухина в селе Рыбинские Буды Обоянского района открыли памятник. Таким образом решили увековечить его подвиг в годы Гражданской войны - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курской области. Александр Косухин - сотрудник Щигровской уездной чрезвычайной комиссии. В качестве агента он внедрился в белогвардейскую среду. Под видом реально существовавшего тайного посланника Деникина проник в ряды курского контрреволюционного подполья. Результатом операции курских чекистов, главную роль в которой сыграл Косухин, стал полный разгром белогвардейской подпольной организации. В марте 1920 года 19-летний Косухин при проведении уникальной и важнейшей для Советской России секретной операции организовал перевозку по железной дороге из Иркутска в Казань отбитого у колчаковцев эшелона с золотым запасом РСФСР. После гражданской войны Косухин вернулся на родину, где занял должность уполномоченного Курской ГубЧК. Напомним, в нашем городе одна из улиц носит имя выдающегося чекиста.



