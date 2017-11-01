Благоустройство дворов и парков завершат к декабрю

В 7-ми районах Курской области работы по благоустройству городской среды не завершены. На Межведомственном совещании назвали сроки окончания работ - 1 декабря. В Дмитриеве и Курчатове уже завершили ремонты, в Курске и Железногорске они продолжаются. Всего в области запланировано отремонтировать более 500 дворов - полностью благоустроены уже 95% из них. Хуже дела обстоят с общественными территориями: 10 еще не готовы. Не закончена реконструкция парка имени Дзержинского в Курске, в центре Дмитриева приводится в порядок сквер. Программа формирования комфортной городской среды на следующие 5 лет уже утверждена. 214 млн рублей должны поступить из федерального бюджета в будущем году - на 9 миллионов больше, чем в этом.