«Авангард» упустил победу над «Томью» на последних секундах

Курский «Авангард» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги принимал «Томь» из Томска. Команды поделили очки, встреча выдалась напряжённой и закончилась со счётом 3:3. Куряне вышли вперёд на 12-й минуте игры. Автором гола стал Хызыр Аппаев. Спустя 12 минут гости отыгрались. Точен был Антон Макурин. А после перерыва томичи вырвались вперёд. На 71 минуте ворота «Авангарда» поразил Александр Соболев. На 78-й куряне счёт сравняли. На сей раз отличился Азамат Гурфов. А на 89-й курянин Дмитрий Коробов отправил третий мяч в ворота соперников. Казалось бы, победа уже близка, но судья добавил три минуты. За это время гостям снова удалось отыграться. За несколько секунд о свистка томичи получили возможность пробить штрафной, с которым успешно справился Анте Пульич. Желтые карточки сыпались на томскую команду, как из рога изобилия. На судейство пожаловался тренер «Томи» Валерий Петраков, посчитав, что арбитр симпатизирует курянам. Но результатом игры он остался доволен, чего не скажешь о наставнике «Авангарда».

Хасанби Биджиев: «Конечно, результатом не довольны. Ребята очень хорошо работали на поле, проявляли характер, мастерство, забили три красивых мяча. Последняя минута, конечно… Пропустили мяч, я думаю, что не совсем логичный. К футболистам у меня претензий нет. Они отработали с первой до последней минуты. Матч предполагался изначально таким тяжёлым, учитывая газон, плюс учитывая, что «Томь» - самая рослая команда в ФНЛ. Было понятно, что футболисты «Томи» будут играть в основном через длинные передачи и будет много борьбы вверху плюс подборы. В целом, я думаю, что мы с этой ситуацией справлялись, второй тайм – полностью контролировали игру. Но в конце пропустили мяч и, казалось бы, вот победа уже у нас в руках, но чуть-чуть не дотерпели».





В следующем туре 18 ноября куряне сыграют в Калининграде с «Балтикой».



