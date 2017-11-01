Пьяная курянка вломилась в чужую квартиру, угрожая ребенку ножом

11 ноября на Майском бульваре Курска пьяная женщина вломилась в чужую квартиру, угрожая ребенку ножом. Как пояснили в УМВД, 11-летний мальчик дома один ждал прихода репетитора. Когда в дверь позвонили, он открыл. Незнакомка с порога схватила его и приставила к шее нож, а затем вытолкнула в коридор, закрывшись изнутри. Соседи вызвали полицию. Прибывшие правоохранители вскрыли входную дверь и задержали женщину, забаррикадировавшуюся в санузле. При ней обнаружили колющие и режущие предметы. Внятно объяснить свои действия 27-летняя жительница Курского района не смогла, утверждая, что вошла в квартиру знакомых, чтобы найти там лекарство от головной боли. Медосвидетельствование показало, что женщина в момент проникновения в квартиру была пьяна. За это законом предусмотрена административная ответственность. Прочие её действия будут рассматриваться с позиции уголовного кодекса, как нарушение неприкосновенности жилища против воли проживающего в нём лица, совершённое с применением насилия. За это предусмотрено до 2 лет лишения свободы. К счастью, мальчик не пострадал, в случае необходимости ему окажут психологическую помощь.



