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Курские таможенники задержали автобус с потайным баком

Вчера, 13:49
Курские таможенники задержали автобус с потайным баком
Курские таможенники выявили  второй в этом году молдавский автобус с тайниками для топлива. Теперь приспособление обнаружили в автобусе Setra, следовавшем из Сочи в Кишинев. 46-летний водитель признался, что знал о тайнике, однако, кто его установил и когда, ему не известно. Перед выездом из России он залил в дополнительный бак 150 литров дизельного топлива, планировал использовать его в личных целях. По закону с территории Евразийского экономического союза физическое лицо имеет право вывозить без уплаты пошлин только топливо, находящееся в обычных баках транспортного средства, и в отдельной емкости не более 10 литров. В отношении водителя из Молдовы возбуждено дело об административном правонарушении. У него изъяли не только топливо, но и автобус в качестве орудия совершения правонарушения. Молдаванину грозит наказание от  крупного штрафа до конфискации товара и транспорта. 

 

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