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В выходные на курских дорогах погибли два человека

Вчера, 13:57
В выходные на курских дорогах погибли два человека
В минувшие выходные на дорогах Курской области произошли две аварии со смертельным исходом, обе в субботу, 11 ноября. По информации Госавтоинспекции, утром в Горшеченском районе пол колеса ВАЗовской "семёрки" попал 58-летний велосипедист. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
Около 11 вечера в Хомутовском районе вблизи села Дубовица на нерегулируемом перекрестке столкнулись микроавтобус "Мерседес" и грузовой автомобиль "Вольво".  35-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. Еще три пассажира "Мерседеса" были госпитализированы. 

 

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