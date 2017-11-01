В выходные на курских дорогах погибли два человека

В минувшие выходные на дорогах Курской области произошли две аварии со смертельным исходом, обе в субботу, 11 ноября. По информации Госавтоинспекции, утром в Горшеченском районе пол колеса ВАЗовской "семёрки" попал 58-летний велосипедист. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Около 11 вечера в Хомутовском районе вблизи села Дубовица на нерегулируемом перекрестке столкнулись микроавтобус "Мерседес" и грузовой автомобиль "Вольво". 35-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. Еще три пассажира "Мерседеса" были госпитализированы.



