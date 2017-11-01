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В Хомутовке водитель сбил 78-летнюю женщину и скрылся

Вчера, 14:03
В Хомутовке водитель сбил 78-летнюю женщину и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло 11 ноября примерно в 18.20 возле дома №11 по улице Кирова поселка Хомутовка. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 78-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую пенсионерку с ранением доставили в местную райбольницу. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону УМВД России по Курской области – 02, с мобильного – 102.

 

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