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Курские волейболистки поделили очки с «Приморочкой»

Вчера, 14:19
Курские волейболистки поделили очки с «Приморочкой»
По итогам 4-го тура Высшей лиги «А» клуб «ЮЗГУ-АТОМ», играя на выезде с волейболистками «Приморочки» из Владивостока, завоевал три очка, сохранив место в пятерке лидеров. В первой игре курские спортсменки одержали победу 3:1. Во второй день хозяйки площадки взяли реванш 3:0. После 8 игр курские волейболистки с 5 победами и 14 очками остаются на пятой строчке турнирной таблицы. 18-19 ноября курянок ожидает домашний тур, они примут волгодонский  «Импульс». 

 

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