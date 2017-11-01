Нерадивая мать довела своего ребенка до инвалидности

В Курской области по требованию прокурора мать, жестоко обращавшаяся со своими детьми, лишена родительских прав. 29-летняя женщина, одна воспитывавшая детей в возрасте трех, девяти и одиннадцати лет, проживает в Черемисиновском районе. Она длительное время бродяжничала и злоупотребляла спиртным. Из-за отсутствия ухода, недостаточного кормления и несвоевременного обращения за медицинской помощью младший ребенок стал инвалидом. По заявлению матери детей поместили в государственные специализированные учреждения. Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и жестоком обращении с ними. При этом органы опеки бездействовали.

По требованию прокуратуры работник отдела по опеке и попечительству администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности, а мать лишена родительских прав. Теперь ей предстоит выплачивать алименты. Отмечается, что сейчас дети находятся под опекой.