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Нерадивая мать довела своего ребенка до инвалидности

Вчера, 14:40
Нерадивая мать довела своего ребенка до инвалидности
В Курской области по требованию прокурора мать, жестоко обращавшаяся со своими детьми, лишена родительских прав. 29-летняя женщина, одна воспитывавшая детей в возрасте трех, девяти и одиннадцати лет, проживает в Черемисиновском районе. Она длительное время бродяжничала и злоупотребляла спиртным. Из-за отсутствия ухода, недостаточного кормления и несвоевременного обращения за медицинской помощью младший ребенок стал инвалидом. По заявлению матери детей поместили в государственные специализированные учреждения. Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и жестоком обращении с ними. При этом органы опеки бездействовали. 
По требованию прокуратуры работник отдела по опеке и попечительству администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности, а мать лишена  родительских прав. Теперь ей предстоит выплачивать алименты. Отмечается, что сейчас дети находятся под опекой.

 

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