На курских дорогах задержаны более 20 нетрезвых водителей

В минувшие выходные в Курской области организовали традиционные проверки водителей на трезвость. Инспекторами ГИБДД с 10 по 12 ноября были задержали 24 водителя, находящихся в состоянии опьянения. 9 отказались от прохождения медосвидетельствования. 3 водителя задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования. Участников дорожного движения призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефону 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.