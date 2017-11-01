поиск по сайту
 

На курских дорогах задержаны более 20 нетрезвых водителей

Вчера, 14:47
На курских дорогах задержаны более 20 нетрезвых водителей
В минувшие выходные в Курской области организовали традиционные проверки водителей на трезвость. Инспекторами ГИБДД с 10 по 12 ноября были задержали 24 водителя, находящихся в состоянии опьянения. 9 отказались от прохождения медосвидетельствования. 3 водителя задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования. Участников дорожного движения призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефону 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама