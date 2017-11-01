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Казна Курска недополучила 11 миллионов за наружную рекламу

Сегодня, 08:11
Казна Курска недополучила 11 миллионов за наружную рекламу
Бюджет Курска недополучил 11 миллионов рублей за размещение наружной рекламы - сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство установлено, что городской комитет архитектуры и градостроительства не обеспечивает своевременное предоставление мест рекламораспространителям для проектирования,  последующей установки и эксплуатации рекламных конструкций. В связи с этим внесение платы по договорам осуществлялось лишь после подписания актов приема-передачи рекламных мест либо после фактической установки рекламных конструкций. Кроме того проверка показала, что 57 рекламных конструкций, размещенных в Курске, установлены без соответствующих разрешений. Однако мер по их демонтажу и взысканию неосновательного обогащения Комитет не проводил. Прокуратура потребовала у городских властей устранить нарушения.

 

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