Казна Курска недополучила 11 миллионов за наружную рекламу

Бюджет Курска недополучил 11 миллионов рублей за размещение наружной рекламы - сообщили в прокуратуре. Надзорное ведомство установлено, что городской комитет архитектуры и градостроительства не обеспечивает своевременное предоставление мест рекламораспространителям для проектирования, последующей установки и эксплуатации рекламных конструкций. В связи с этим внесение платы по договорам осуществлялось лишь после подписания актов приема-передачи рекламных мест либо после фактической установки рекламных конструкций. Кроме того проверка показала, что 57 рекламных конструкций, размещенных в Курске, установлены без соответствующих разрешений. Однако мер по их демонтажу и взысканию неосновательного обогащения Комитет не проводил. Прокуратура потребовала у городских властей устранить нарушения.