Оборотни в мантиях и погонах мешают развитию бизнеса

Многие мечтают открыть свое дело, обычно начиная с малого бизнеса. Но, как известно, сделать это не так просто, пишет Newirkutsk.ru. Но правительство Российской Федерации всеми силами пытается облегчить предпринимателям процесс организации собственного бизнеса, принимая с каждым годом новые законопроекты.

То, как мы видим процесс открытия и легализации собственного бизнеса в кино, сильно отличается от реалий жизни. Этому факту можно привести пример предпринимателя Краснодарского края Дмитрия Рыбина, который подвергся всяческим искам со стороны госслужб.

Дмитрий Рыбин открыл свой развлекательный комплекс для детей, и дело шло в гору. Главной преградой в развитии дела Рыбина стали местные представители суда. Но местном властям это, возможно, не очень нравилось, поэтому местный судья якобы раздала указания, благодаря которым госслужбы проводили проверки и мешали развитию бизнеса.

Журналисты, разведав про подобную ситуацию, провели собственный эксперимент и сняли документальный фильм. На сайте «Журналистский контроль» в фильме «Казаки разбойники» подробно рассказано и показано, как в жизни любая проблема может решиться с помощью коррупции. Это в очередной раз доказывает, что местные власти пытаются пойти наперекор правительству страны и не поддерживать деятельность предпринимателей.



Источник материала - https://newirkutsk.ru/news/strana/sudyam-krasnodarskogo-kraya-pravitelstvo-ne-ukaz/