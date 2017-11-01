поиск по сайту
 

На очистку Сейма выделят 85 миллионов

Сегодня, 08:07
На очистку Сейма выделят 85 миллионов
Проекты по укреплению берегов реки Тускарь и экологической реабилитации реки Сейм прошли госэкспертизу. Как сообщили в региональной администрации, к работам на Сейме приступят после выделения средств из федерального бюджета – это 73 млн рублей. Ещё 12 млн добавят из областной казны. Проект предусматривает расширение русла, расчистку дна от ила и мусора, благоустройство прибрежной зоны. Всего запланировано расчистить 17 км. На русле реки Тускарь расчистка продолжается. До 2018 года благоустроят 4 км от Кировского моста вниз по течению.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама