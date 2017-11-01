На очистку Сейма выделят 85 миллионов

Проекты по укреплению берегов реки Тускарь и экологической реабилитации реки Сейм прошли госэкспертизу. Как сообщили в региональной администрации, к работам на Сейме приступят после выделения средств из федерального бюджета – это 73 млн рублей. Ещё 12 млн добавят из областной казны. Проект предусматривает расширение русла, расчистку дна от ила и мусора, благоустройство прибрежной зоны. Всего запланировано расчистить 17 км. На русле реки Тускарь расчистка продолжается. До 2018 года благоустроят 4 км от Кировского моста вниз по течению.