В Курске устроят конкурс "Мастер церемоний"

Сегодня в Курске состоится конкурс ведущих «Мастер церемоний». Среди участников выберут лучших в нескольких номинациях: конферансье академической манеры ведения; ведущий шоу-программ, массовых и спортивных мероприятий; ведущий официальных мероприятий и ведущий обрядовых, фольклорных, развлекательно-игровых программ. Конкурс проведут в бывшем кинотеатре имени Щепкина, теперь это здание концертно-творческого центра «Звездный». Участникам необходимо подготовить номер по выбранному направлению, а также выполнить импровизационное задание, которое на месте объявят члены жюри.