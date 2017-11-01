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В Курске устроят конкурс "Мастер церемоний"

Вчера, 08:05
В Курске устроят конкурс
Сегодня в Курске состоится конкурс ведущих «Мастер церемоний». Среди участников выберут лучших в нескольких номинациях: конферансье  академической манеры ведения; ведущий шоу-программ, массовых и спортивных мероприятий; ведущий официальных мероприятий и ведущий обрядовых, фольклорных, развлекательно-игровых программ. Конкурс проведут в бывшем кинотеатре имени Щепкина, теперь это здание концертно-творческого центра «Звездный». Участникам необходимо подготовить номер по выбранному направлению, а также выполнить импровизационное задание, которое на месте объявят члены жюри. 

 

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