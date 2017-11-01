Курянин стал героем программы "Чудо техники" на НТВ
Сегодня, 08:05
В программе «Чудо техники» на телеканале НТВ рассказали об аптечке, которую изобрел Никита Баранников, начальник школы медицины катастроф Курска. Он заметил, что спасатели тратят драгоценные минуты из-за громоздких аптечек. Поэтому решил сделать аптечку универсальной — совместить сумку с медицинскими принадлежностями и шейный воротник (шину Шанца). О своем ноу-хау изобретатель сообщил в редакцию программы "Чудо техники", где специалисты выяснили, что у разработки нет аналогов. Уже есть образцы для спецназа и поисковых отрядов. Сейчас в планах курянина — доведение аптечки до идеального варианта и, возможно, массовый выпуск изобретения.