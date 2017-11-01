В производственных подразделениях Курскэнерго прошел День охраны труда

В филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной день охраны труда (ОТ).

Руководители профильных служб исполнительного аппарата Курскэнерго и специалисты технического блока подвели итоги выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего дня ОТ, проверили качество проведения целевого инструктажа при выдаче наряда-допуска, укомплектованность персонала спецодеждой, средствами защиты, необходимыми материалами для безопасной работы. Также было проверено знание производственным персоналом особенностей эксплуатации оборудования в период прохождения осенне-зимнего сезона. С водительским составом был проведен дополнительный инструктаж об условиях эксплуатации транспортных средств, проверена техническая исправность и укомплектованность автомобилей.

В ходе практической части оперативно-диспетчерский персонал прорабатывал схемы подключения резервных источников питания на социально значимых объектах. Помимо этого в рамках Дня ОТ сотрудники филиала прошли обучение приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях.

По итогам Дня охраны труда был разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. Проверка их выполнения будет проведена при подготовке к очередному Дню ОТ, который пройдет в следующем месяце.

Дни охраны труда проводятся во всех филиалах МРСК Центра ежемесячно с целью предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства на энергообъектах.



