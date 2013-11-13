Куряне могут предложить своего «Человека года»

В Курске начал работу оргкомитет конкурса «Человек года-2017». Уже состоялось его первое заседание, где обсуждалась подготовка к торжественной церемонии вручения «Курской антоновки». Символ конкурса создал знаменитый курянин, скульптор Вячеслав Клыков, который, кстати, тоже становился обладателем премии общественного признания. Жители области могут предложить своего «Человека года», действия и жизненное кредо которого подходят под следующие номинации: «Событие года», «Поступок года», «Ученый года», «Честь и достоинство», «Доблесть и слава», «Лицо власти», «Мудрость и опыт», «Благотворитель года», «Лицо бизнеса», «Золотые руки», «Творчество», «Новое имя», «Общественная деятельность», «С заботой о будущем России». Имена своих кандидатов и аргументацию их выдвижения следует отправлять по адресу: Курск, Радищева, 35, с пометкой «Курская антоновка». А также по электронной почте lector@znanie.kurskcity.ru или на официальный сайт конкурса общественного признания, победителя которого определит жюри.



