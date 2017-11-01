поиск по сайту
 

Анна Гладилина завоевала бронзу чемпионата мира по фехтованию

Сегодня, 12:04
Анна Гладилина завоевала бронзу чемпионата мира по фехтованию
В Риме завершился чемпионат мира по фехтованию на колясках. Сборная России заняла в нем первое общекомандное место, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей. Одну из наград национальной команде принесла Анна Гладилина из Курска. Как сообщили в Паралимпийском комитете России, курянка успешно выступила в турнире шпажисток в категории «С». Анна дошла до полуфинала первенства планеты и завоевала «бронзу». Медаль такого же достоинства у итальянки Консуэло Нора, «серебро» взяла немка Улрик Лотз-Лэндж. Чемпионкой в этом турнире стала москвичка Ксения Овсянникова.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама