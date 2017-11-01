Анна Гладилина завоевала бронзу чемпионата мира по фехтованию

В Риме завершился чемпионат мира по фехтованию на колясках. Сборная России заняла в нем первое общекомандное место, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей. Одну из наград национальной команде принесла Анна Гладилина из Курска. Как сообщили в Паралимпийском комитете России, курянка успешно выступила в турнире шпажисток в категории «С». Анна дошла до полуфинала первенства планеты и завоевала «бронзу». Медаль такого же достоинства у итальянки Консуэло Нора, «серебро» взяла немка Улрик Лотз-Лэндж. Чемпионкой в этом турнире стала москвичка Ксения Овсянникова.