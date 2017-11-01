В Курскую область не пустили 18 тонн кукурузы из Венгрии

В пункт пропуска Суджа въехал большегруз, который перевозил более 18 тонн семян кукурузы из Венгрии. При проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудники курского Россельхознадзора выявили нарушения, поэтому развернули продукцию на Украину. Как пояснили в ведомства, причина такого решения - «действующие ограничений на ввоз в Российскую Федерацию продукции высокого фитосанитарного риска из Украины или следующей транзитом через Украину и поменявшей свой фитосанитарный статус на территории третьих стран».



