Вкладчики «Югры» просят Эльвиру Набиуллину не уничтожать банк

Вкладчики банка «Югра» обратились в Центробанк с просьбой рассмотреть возможности восстановления кредитной организации. Обращение было направлено на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Просьба вкладчиков последовала вслед за предложенным главным акционером «Югры» Алексеем Хотиным планом финансового оздоровления банка. Полный текст документа доступен на "Русской планете”.

На момент ввода временной администрации «Югра» входила в число крупнейших банков России. В числе вкладчиков-«превышенцев», который потеряли свои сбережения в результате отзыва банковской лицензии, значатся более 35 тысяч человек. Процедура банкротства не предусматривает возвращение вкладчикам средств в полном объеме.

Напротив, план, предложенный Алексеем Хотиным, гарантирует расчет с корпоративными клиентами и вкладчиками банка в течение пяти с половиной лет. Вкладчики-«превышенцы» готовы на добровольной основе поучаствовать в восстановлении банка «Югра» с помощью механизма «bail-in». Этот механизм предусматривает конвертирование требований кредиторов в акции банка, что делает вкладчиков акционерами кредитной организации. Подобная процедура позволяет обеспечить соблюдение интересов граждан, пострадавших от уничтожения банка, отмечается в обращении вкладчиков «Югры».