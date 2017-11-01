Курянин отравился ядохимикатами при авиаобработке сельхозполей

В Рыльском районе возбуждено уголовное дело по факту получения местным жителем отравления в результате авиационной обработки поля химикатами. Как сообщили в СК, 9 сентября в деревне Кулига поле подсолнечника обрабатывалось ядохимикатами с воздуха. В тот момент на соседнем приусадебном участке работал мужчина. Он получил острое ингаляционное отравление неизвестным ядом, что повлекло причинение легкого вреда его здоровью. На следующий день потерпевший обратился в районную больницу, был госпитализирован и проходил стационарное лечение.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления и виновных лиц.



