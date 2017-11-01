17 ноября по Курской области проедет «ПравоМобиль»

Общественная палата Курской области проводит благотворительную акцию «ПравоМобиль». Здесь население может получить бесплатные юридические консультации. Выезд "ПравоМобиля" состоится 17 ноября. В этот день он побывает в Рыльске и Коренево.

Выездные мероприятия акции состоятся 17 ноября по следующим адресам:

10.00 – 12.30, город Рыльск, ул. Карла Либкнехта, 21, актовый зал администрации Рыльского района Курской области.

14.00 – 17.00, поселок Коренево Кореневского района, ул. Ленина, 27, Кореневская межпоселенческая библиотека.

Консультации курянам дадут члены региональной Общественной палаты, представители управления Минюста России и прокуратуры, областной нотариальной палаты, управления Федеральной службы судебных приставов, управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области, отделения Пенсионного фонда и адвокатского кабинета Терновцова.



