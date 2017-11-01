В курском филиале Tele 2 сменился директор. Эту должность занял Олег Бударин. Основным направлением работы компании, как и прежде, останется развитие сети 4G на территории Курской области. Сеть была запущена в мае этого года и на сегодня полностью охватывает 65% населения региона. Скорость передачи данных оператор обещает высокую – до 50 Мбит/сек. От чего это зависит, рассказал директор курского филиала Tele 2 Олег Бударин: «Этому развитию способствовали два проекта. Это проект Best LTE и проект Capacity LTE. В сети 4G скорости пикового значения могут достигать до 50 Мбит/сек. Среднее значение – это 12 Мбит/сек. Зачастую это всё зависит от места расположения абонента, от терминала, которым абонент пользуется и часа наибольшей нагрузки. Каждый второй абонент пользуется услугами 3G или 4G, и количество терминалов, которые поддерживают данную технологию у нас составляет 45%. Это по внутренней аналитике, которую компания постоянно ведёт. Трубочки, которые поддерживают технологию 4G – это 16%, и данная цифра неумолимо растёт. И, с точки зрения компании, постоянно требуется поддержание своевременного и качественного, востребованного продукта».

По его словам, до конца этого года компания продолжит работу по внедрению LTE-технологии в районные центры Курской области.



