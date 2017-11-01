поиск по сайту
 

В курском филиале Tele 2 сменился директор

Сегодня, 15:36
В курском филиале Tele 2 сменился директор
В курском филиале Tele 2 сменился директор. Эту должность занял Олег Бударин. Основным направлением работы компании, как и прежде, останется развитие сети 4G на территории Курской области. Сеть была запущена в мае этого года и на сегодня полностью охватывает 65% населения региона. Скорость передачи данных оператор обещает высокую – до 50 Мбит/сек. От чего это зависит, рассказал директор курского филиала Tele 2 Олег Бударин: «Этому развитию способствовали два проекта. Это проект Best LTE и проект Capacity LTE. В сети 4G скорости пикового значения могут достигать до 50 Мбит/сек. Среднее значение – это 12 Мбит/сек. Зачастую это всё зависит от места расположения абонента, от терминала, которым абонент пользуется и часа наибольшей нагрузки. Каждый второй абонент пользуется услугами 3G или 4G, и количество терминалов, которые поддерживают данную технологию у нас составляет 45%. Это по внутренней аналитике, которую компания постоянно ведёт. Трубочки, которые поддерживают технологию 4G – это 16%, и данная цифра неумолимо растёт. И, с точки зрения компании, постоянно требуется поддержание своевременного и качественного, востребованного продукта». 
По его словам, до конца этого года компания продолжит работу по внедрению LTE-технологии в районные центры Курской области. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама