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В селе Лебяжье открыли новый мост через Сейм

Сегодня, 17:51
В селе Лебяжье открыли новый мост через Сейм
Сегодня в селе Лебяжье Курского района открыли новый мост через Сейм - важный дорожный объект протяженностью 215 метров. С его вводом завершена реализация наиболее масштабного для региона за последние годы дорожного объекта: Юго-Восточного обхода Курска. Он связал два международных маршрута, проходящих по федеральным трассам М2 «Крым» и А-144 «Курск – Воронеж - Борисоглебск», обеспечив транзит автотранспорта вне населенных пунктов. Кроме того, попасть из Железнодорожного в Сеймский округ и наоборот теперь можно, не заезжая в центр. Напомним, строительство четырехполосной дороги протяженностью 25 километров началось в 2013 году. Теперь предстоит не менее масштабная работа – реконструкция автодороги «Крым» - Иванино» в обход Курска и Курчатова. 

 

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