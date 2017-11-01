Специалисты Курскэнерго провели урок электробезопасности для трудных подростков

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» совместно с представителями правоохранительных органов провели урок электробезопасности для трудных подростков. Мероприятие прошло в одном из общеобразовательных учреждений города Курчатова, его участниками стали ребята, ранее совершавшие противоправные действия, либо состоящие на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

Занятие меньше всего напоминало урок. Начальник оперативно-технологической группы Курчатовского района электрических сетей Курскэнерго Валентина Звягинцева постаралась сделать его максимально открытым для общения.

Она рассказала ребятам об основных правилах электробезопасности, о том, как правильно себя вести вблизи объектов электросетевого комплекса, почему нельзя забираться на опоры линий электропередачи и трансформаторные подстанции и делать на них «селфи». Валентина Леонидовна напомнила им о трагедии, которая случилась весной в Рыльском районе, когда группа студентов сельскохозяйственного колледжа, возвращаясь домой после вечеринки, пренебрегла правилами электробезопасности и поднялась на опору воздушной линии 110кВ, чтобы сделать «селфи». Один из ребят при спуске с опоры приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы «А» и был смертельно поражен электрическим током.

Затем настала пора вопросов. Подростки спрашивали о правилах электробезопасности, о том, как действует электричество на организм человека, рассказывали о своих случаях «знакомства» с ним. Особый интерес у подростковой аудитории вызвал робот-тренажер «Гоша», с помощью которого энергетики учатся оказывать первую помощь пострадавшим от поражения электрическим током. В манекен встроен компьютер, который следит за правильностью оказания первой медицинской помощи, сообщает о допущенных в ходе оживления ошибках, а в случае правильного выполнения комплекса реанимации - имитирует реакции оживающего человека — появление сердцебиения и пульса на сонной артерии.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Курчатовский» Андрей Скотаренко подчеркнул, что такие мероприятия особенно важны для трудных подростков: «Эти дети находятся в группе риска, поэтому знание оcнов безопасности жизнедеятельности, в том числе по части обращения с электричеством, им особенно необходимо».

Уроки электробезопасности энергетики Курскэнерго проводят в рамках реализации комплексной программы ПАО «МРСК Центра» по профилактике детского электротравматизма. С начала 2017 года в них приняли участие более 3000 детей. В проведении уроков электробезопасности задействованы специалисты районов электрических сетей Курскэнерго, пункта тренировки оперативного персонала, а также инженеры управления производственного контроля и охраны труда, члены Совета молодежи.



