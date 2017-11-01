Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 252 преступления

В Курской области 137 видеокамер передают сигналы напрямую в дежурные части полиции. По несколько камер, от двух до семи, установлено в некоторых райцентрах. В городах средств наблюдения уже больше десятка, больше всего в Курске - 62 камеры. Кроме того, видеорегистраторы устанавливают в организациях и жилых домах. Таких камер в Курске 1367. Установлены видеорегистраторы и в двух основных спортивных сооружениях. На стадионе «Трудовые резервы» наблюдение ведётся с 14 камер, а в СКК - с 66. За 9 месяцев с помощью систем видеонаблюдения раскрыты 252 преступления.



