В Курске устроят фестиваль ГТО

В Курске пройдет региональный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!». Его проведут в два этапа с 18 по 25 ноября. Первый этап, или командное первенство пройдет 18 ноября, второй этап, или личное первенство – с 20 по 25 ноября на стадионе «Трудовые резервы». Основу спортивной программы фестиваля составляют виды испытаний в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками, относящимися к разным возрастным ступеням. Это - наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, подтягивание для мужчин и отжимание для женщин, а также стрельба из пневматики. К участию в фестивале допускаются жители Курской области в возрасте 25-39 лет в составе сборных команд трудовых коллективов, а также индивидуально, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО (www.gto.ru). Состав команды – 8 человек (4 мужчины и 4 женщины в возрасте от 25 до 39 лет).