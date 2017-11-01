поиск по сайту
 

В Курске устроят фестиваль ГТО

Вчера, 08:15
В Курске устроят фестиваль ГТО
В Курске пройдет региональный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!». Его проведут в два этапа с 18 по 25 ноября. Первый этап, или командное первенство пройдет 18 ноября, второй этап, или личное первенство – с 20 по 25 ноября на стадионе «Трудовые резервы». Основу спортивной программы фестиваля составляют виды испытаний в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками, относящимися к разным возрастным ступеням. Это - наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, подтягивание для мужчин и отжимание для женщин, а также стрельба из пневматики. К участию в фестивале допускаются жители Курской области в возрасте 25-39 лет в составе сборных команд трудовых коллективов, а также индивидуально, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО (www.gto.ru). Состав команды – 8 человек (4 мужчины и 4 женщины в возрасте от 25 до 39 лет).

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама